У декого з місцевих мешканців через вибух повилітали вікна. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.
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Зараз на місці вибуху працюють військові. Також фахівці з'ясовують, який саме боєприпас використали окупанти.
Я бачив заголовок, що на Запоріжжі зруйновано історичну побудову. Її не знищили. Там повилітали шибки й трохи підняло дах,
– розповів журналіст.
Також, за даними Укрзалізниці, пошкоджень зазнали колії та контактна мережа. На станції перебували приміські поїзди, у них пошкоджені вікна. Компанія запевнила, що у найкоротші терміни відновить усю інфраструктуру.
Журналіст розповів про вибух у Запоріжжі: дивіться відео