У декого з місцевих мешканців через вибух повилітали вікна. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Зараз на місці вибуху працюють військові. Також фахівці з'ясовують, який саме боєприпас використали окупанти.

Я бачив заголовок, що на Запоріжжі зруйновано історичну побудову. Її не знищили. Там повилітали шибки й трохи підняло дах,

– розповів журналіст.

Також, за даними Укрзалізниці, пошкоджень зазнали колії та контактна мережа. На станції перебували приміські поїзди, у них пошкоджені вікна. Компанія запевнила, що у найкоротші терміни відновить усю інфраструктуру.

Журналіст розповів про вибух у Запоріжжі: дивіться відео