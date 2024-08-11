Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын – четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок – 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете.

Только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами. У русских нет никаких географических ограничений на применение такого оружия – с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов.

Украинцы благодарны всем нашим партнерам, помогающим с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и сильных решений партнеров – решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Если у украинской дальнобойности нет лимитов, эта война точно получит лимит – мы реально приблизим ее справедливое завершение.

Etoy noch'yu v Kiyevskoy oblasti iz-za rossiyskogo