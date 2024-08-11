Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син – чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина – 12 років хлопчику. За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети.

Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів.

Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення.

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