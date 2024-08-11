В етері 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап назвав ймовірну причину активізації використання північнокорейських ракет росіянами.

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Чому активізувалися удари KN-23

На думку експерта з авіації, останні пуски ракет KN-23 були в результаті перемовин між Росією та Північною Кореєю щодо постачання і перевірки їх тактико-технічних можливостей у реальному середовищі.

Вони не намагалися завдати серйозного ураження,

– зазначив Криволап.

KN-23 – це спрощена версія "Іскандера". Технологічний рівень ракети з КНДР значно нижчий.

Коли ці ракети з'явилися, фахівці зауважували, що з радіотехнічного погляду вони зроблені на дуже низькому рівні,

– мовив експерт з авіації.

Система наведення – це елементна база. Але її у нормальному вигляді немає ані у росіян, ані у корейців й навіть у китайців. Під час виробництва використовують те, що мають, тому у цих ракет немає точності.

Зазначимо, що вночі 11 серпня росіяни запустили кілька балістичних ракет (на кшталт "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23) по Україні. Внаслідок російського обстрілу у Броварах загинув 35-річний чоловік і його 4-річний син.