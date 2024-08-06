Коли Росія застосувала ракету

Терористи могли відновити застосування балістичних ракет КНДР під час масованих обстрілів, зокрема, під час ударів 31 липня. Розповідаємо, що відомо про KN-23.

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Тоді ворог запустив снаряд з території Росії в напрямку Білої Церкви, але ракета упала на території Київщини уже, найімовірніше, після вибуху у повітрі.

Доказом цього є уламки вищезгаданої ракети з маркування, які відповідали раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23.

Востаннє застосування терористами ракет від КНДР було 27 лютого.

Тобто, ворог відновив використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після 5 місяців паузи,

– ідеться у повідомленні.

Довідково. За даними Defense Express, ракети, які отримала Росія, мають бойову частину із фугасним спорядженням. Її потужність – до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті, а максимальна дальність пуску – 650 кілометрів.

Детально про KN-23

Ззовні снаряд нагадує російску балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B.

KN-23, після запуску та досягання висоти в близько 50 кілометрів, має квазібалістичну траєкторію. Бойова частина ракети може бути унітарна, касетна, або ж ядерна.

Інші характеристики:

довжина 7,5 метрів;

діаметр 0,95 метра;

вага – 3,415 тонни;

дальність польоту – 690 кілометрів.

Перші випробування ракети відбулись у травні 2019 року біля північнокорейського Вонсана. Пізніше Пхеньян провів повторні випробування з двома боєголовками. Останні снаряди досягли апогею в 50 кілометрів та мали дальність у 420 кілометрів.

При цьому низка північнокорейських експертів наполягає, що природа цієї ракети вітчизняна. Головний аргумент – подовжена кабельна траса та гладка основа КN-23, які відрізняють її від іноземних аналогів.

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Що відомо про передачу ракет

Вашингтон заявив про те, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети ще на початку 2024 року. Зазначалось, що снаряди вже застосовувались перед цим для ударів проти України.

Ба більше, використання північнокорейських ракет окупантами підтвердили в ООН.

Генеральний прокурор України Андрій Костін станом на лютий 2024 року зазначав, що ворог на той момент застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Вже в березні голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив про близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24).