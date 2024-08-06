Когда Россия применила ракету

Террористы могли возобновить применение баллистических ракет КНДР во время массированных обстрелов, в частности, во время ударов 31 июля. Рассказываем, что известно о KN-23.

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Тогда враг запустил снаряд с территории России в направлении Белой Церкви, но ракета упала на территории Киевской области уже, вероятнее всего, после взрыва в воздухе.

Доказательством этого являются обломки вышеупомянутой ракеты с маркировкой, которые соответствовали ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23.

Последний раз применение террористами ракет от КНДР было 27 февраля.

То есть, враг возобновил использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после 5 месяцев паузы,

– говорится в сообщении.

Справочно. По данным Defense Express, ракеты, которые получила Россия, имеют боевую часть с фугасным снаряжением. Ее мощность – до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте, а максимальная дальность пуска – 650 километров.

Подробно о KN-23

Внешне снаряд напоминает российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B.

KN-23, после запуска и достижения высоты в около 50 километров, имеет квазибаллистическую траекторию. Боевая часть ракеты может быть унитарная, кассетная, или ядерная.

Другие характеристики:

длина 7,5 метров;

диаметр 0,95 метра;

вес – 3,415 тонны;

дальность полета – 690 километров.

Первые испытания ракеты состоялись в мае 2019 года возле северокорейского Вонсана. Позже Пхеньян провел повторные испытания с двумя боеголовками. Последние снаряды достигли апогея в 50 километров и имели дальность в 420 километров.

При этом ряд северокорейских экспертов настаивает, что природа этой ракеты отечественная. Главный аргумент – удлиненная кабельная трасса и гладкая основа КN-23, которые отличают ее от иностранных аналогов.

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Что известно о передаче ракет

Вашингтон заявил о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты еще в начале 2024 года. Отмечалось, что снаряды уже применялись перед этим для ударов против Украины.

Более того, использование северокорейских ракет оккупантами подтвердили в ООН.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин по состоянию на февраль 2024 года отмечал, что враг на тот момент применил не менее 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Уже в марте глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил об около 50 ракетах типа Hwasong 11 (KN-23/24).