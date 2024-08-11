У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про збиття "Шахедів". Згідно з оприлюдненою інформацією, збили аж 53 ворожих дрони. Ба більше, ворожа атака не обійшлася й без балістичних ракет.

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Скільки "Шахедів" та ракет збили

У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія. Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії.

– повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних", – додав він.

Повітряні сили збили 53 "Шахеди" / Фото Миколи Олещука

До слова, внаслідок ворожих обстрілів не минулося без загиблих й постраждалих. Де лунали вибухи, які пошкодження завдав ворог, скільки жертв та поранених внаслідок атаки противника 11 серпня, читайте за посиланням.