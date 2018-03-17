Предвыборная Россия: массово задерживают оппозиционных активистов

За день до президентских выборов российские власти наступают на оппозицию. Сразу в нескольких городах России задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников.

Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила в Facebook, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей.

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В Воронеже и в Сочи взяли под стражу координатора штаба Навального. В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Даниила Кена, который является сторонником Навального.

Сообщение координатора томского штаба Ксении Фадеевой

Об изъятии листовок заявили активисты из Тюмени и Калининграда. Алексей Навальный призывает избирателей бойкотировать президентские выборы. За последние несколько дней работники штабов российского оппозиционера неоднократно сообщали о разного рода обысках, которые проводят в их офисах правоохранители.

Напомним, в Киеве накануне президентских выборов в России на автомобилях дипломатов РФ появилась украинская символика.