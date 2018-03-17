Передвиборча Росія: масово затримують опозиційних активістів

За день до президентських виборів російська влада наступає на опозицію. Відразу в кількох містах Росії затримали працівників штабів Олексія Навального і його прибічників.

Координатор томського штабу Ксенія Фадєєва повідомила в Facebook, що поліція зупинила автобус зі спостерігачами від штабу Навального на кордоні Томської і Кемеровської областей.

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У Воронежі та в Сочі взяли під варту координатора штабу Навального. У Санкт-Петербурзі затримали муніципального депутата Данііла Кена, який є прибічником Навального.



Допис координатора томського штабу Ксенії Фадєєвої

Про вилучення листівок заявили активісти з Тюмені та Калінінграду. Олексій Навальний закликає виборців бойкотувати президентські вибори. За останні кілька днів працівники штабів російського опозиціонера неодноразово повідомляли про різного роду обшуки, які проводять в їхніх офісах правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві напередодні президентських виборів у Росії на автомобілях дипломатів РФ з'явилася українська символіка.