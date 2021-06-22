Преимущества антиолигархического пакета "Голос": прозрачная работа и равные права для бизнеса

В Офисе президента продолжается лишь имитация работы, зато партия "Голос" реально выполняет свои обещания. На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован пакет из четырех законодательных инициатив, которые реально помешают олигархам паразитировать на экономике и создадут равные правила для крупного бизнеса в Украине.

Такое мнение высказала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

Борьба с олигархами – одно из обещаний партии "Голос", которое уже выполняется, подчеркнула Рудик. Между тем президентский законопроект лишь имитирует реальную работу.

Мы убеждены, что государство должно лишить олигархов состояния монополистов на рынке. Ведь они контролируют более половины нашей экономики, получая сверхприбыль с ренты сырья и недр. Простые же украинцы получают только крупные платежки. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, мы уже зарегистрировали в парламенте альтернативный пакет антиолигархических законопроектов,

– заявила Кира Рудик.

Лидер "Голоса" объяснила, что сегодня каждый украинец так или иначе платит за то, что экономика вынуждена работать на олигархов. В частности, 70% газораспределительных компаний и 64% мощностей ТЭС принадлежат монополиям. Изменить эту ситуацию помогут только комплексные изменения законодательства – антиолигархический пакет "Голоса" состоит из четырех блоков.

Первый блок пакета – судебная реформа, призванная очистить суды и перезагрузить Высший совет правосудия. Только таким образом Украина сможет свободно двигаться в ЕС. Второй блок – изменения в Антимонопольное законодательство, что откроют АМКУ возможности реально бороться с олигархами,

– рассказала нардепка.

Кира Рудик подчеркнула, что только таким образом можно лишить отрасли экономики монопольного влияния.

В частности, создать равные правила для работы крупного бизнеса в Украине поможет третий блок пакета – изменения в налоговое законодательство. Благодаря им олигархи больше не смогут избегать экологического налога на выбросы, а также ренты на добычу руды. Зато они будут обязаны инвестировать в экологическую безопасность. Так Украина начнет уверенно двигаться в сторону европейского зеленого курса, подчеркнула глава партии.

Последним блоком пакета партийцы предлагают изменить закон "О государственном корпоративном управлении". По мнению лидера "Голоса", этот шаг является чрезвычайно важным для экономики. Поскольку олигархи наконец прекратят контролировать госпредприятия, вместо убытков государственные компании начнут приносить доход в бюджет.