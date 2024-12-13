Об этом в телеэфире сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, информирует 24 Канал. И хотя оккупанты "теряют преимущество в артиллерии, они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб.

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В начале войны соотношение с врагом было примерно 5 к 1 снарядов в пользу России. Теперь же преимущество в использовании артиллерийских снарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5 к 1, а на некоторых направлениях даже 1 к 3,

– отметил Волошин.

Спикер объяснил разницу в тактике украинских и российских артиллеристов.

"Враг использует артиллерию по большим площадям и квадратах, а наши артиллеристы отправляют каждый снаряд в цель", – сказал Волошин.

Силы обороны уничтожают артисистемы врага

В свою очередь командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин в эфире рассказал, что способствует достижению паритета в соотношении артиллерии и уничтожения вражеской техники.

После того, как мы уничтожили определенное количество артиллерийский систем, враг не может наносить удары по подразделениям Сил обороны, но в течение нескольких часов 8 – 12 часов оккупанты подтягивают дополнительные средства и наносят артиллерийские удары. То есть, уничтожением количества техники можно достичь паритета,

– подчеркнул Литвин.

По его данным, обычно соотношение расхода боеприпасов составляет 1 к 3, но в отдельные дни этот показатель может достигать 1 к 5. Это зависит от многих факторов, таких как погодные условия, профессионализм военных и уровень организации противника.

Справочно. 1 октября 2024 года первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя составляет 1:3 в пользу России, хотя зимой 2024 года это соотношение было 1:8.



В ноябре Европейский Союз выполнил свои обязательства, предоставив Украине один миллион боеприпасов. С тех пор ситуация с боеприпасами на фронте улучшилась.