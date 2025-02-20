Тогда можно будет прийти к прекращению огня на справедливых условиях. Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Эффективные инструменты

Михаил Подоляк отметил, что есть два эффективных инструмента давления на Россию. Первый – это экономический. Говорится о нефтяном эмбарго. Это более простой и быстрый путь. Потому что другие санкции – это постепенный путь, который может растянуться на месяцы и даже годы.

А нефтяное эмбарго достаточно быстро окончательно обнулит возможность России получать ситуативные доходы для финансирования даже не милитарного блока, а рекрутинговых программ. То есть брать живую силу. Они же воюют живой силой,

– сказал он.

Второй инструмент – милитаристский. Это существенное наращивание ракетных и дроновых ударов по территории России. Кроме того, должно быть большое количество беспилотников, которые использует Украина в рамках замещения тактической авиации по линии фронта.

По словам советника председателя ОПУ, эти инструменты отработаны и эффективны. Они очень пугают Россию. Например, уничтожение нефтеперерабатывающей отрасли на территории европейской части России существенно подрывает логистические возможности оккупантов дальше насыщать ресурсом линию фронта.

"Нам нужно не просто прекращение огня на условиях России. Нам нужно прекращение огня на относительно справедливых условиях для того, чтобы дальше можно было повышать свои требования с точки зрения финализации войны", – подчеркнул чиновник.

Напомним, Буданову задали вопрос, удастся ли достичь режима прекращения огня в 2025 году. Он ответил: "Я думаю, что да". На уточняющий вопрос, близки ли сейчас Россия и Украина к такому решению, глава ГУР отметил, что ситуация на самом деле очень парадоксальная. По его словам, Украина и Россия имеют противоположные позиции, однако обе страны стремятся к прекращению огня. Он добавил, что другой вопрос, насколько режим прекращения огня будет длительным и эффективным. Однако Буданов убежден, что прекращение огня будет, ведь для этого сейчас есть все составляющие.