Об этом заместитель министра иностранных дел и бывший постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал в комментарии "Укринформу", передает 24 Канал.

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Заявления США в отношении России отражают позицию страны

По словам Кислицы, США в ООН показывают свою четкую позицию, которая настаивает на безусловном и немедленном прекращении огня в Украине. Это доказывают последние два заявления Соединенных Штатов в Совбезе.

Украинский дипломат напомнил, что Киев уже давно выразил готовность пойти на безусловное перемирие, однако Россия в Стамбуле категорически отвергла такую возможность.

Важно также, что Вашингтон через своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является преградой для установления режима безусловного прекращения огня,

– указал дипломат.

Заместитель главы МИД считает оба выступления американцев в ООН важными в контексте предстоящей встречи в Стамбуле 2 июня. Кислица отметил, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не является частным мнением дипломата.

Заметим, на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая представитель США призвал Москву согласиться на соглашение о прекращении огня в Украине. Дипломат отметил, что соглашение, которое предлагают сейчас, – это лучший возможный результат для России. "Президент Путин должен согласиться на это соглашение", – указали США.