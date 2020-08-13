Украина с оккупационными властями договорились о прекращении огня на Донбассе. Несмотря на это соглашение, режим тишины не соблюдается. В частности, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения с начала договоренности.

Об этом говорится в отчете миссии, который обнародовали в среду, 12 августа 2020 года. Также отметили, где именно были нарушения.

Важно Украина понесла еще одну потерю за время перемирия

Интересно то, что почти все нарушения зафиксированы лишь в одном регионе.

Донетчина

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что почти все нарушения зафиксированы на территории Донецкой области. В частности, речь идет о:

46 взрывах;

2 снарядах в полете;

3 осветительных ракетах;

211 очередей и выстрелов.

Луганщина

В Луганской области зафиксировали лишь 1 нарушение – выстрел из стрелкового оружия. Его заметили на участке к северо-западу от участка разведения в районе Золотого.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

Прекращение огня на Донбассе: что известно

Очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня" на Донбассе вступила в силу 27 июля 2020 года. Стоит отметить, что с тех пор украинские военные, к счастью, не сообщали о раненых и убитых в результате боевых действий.

К слову, война на Донбассе продолжается с 2014 года – после российской оккупации Крыма. Однако до сих пор Кремль отвергает обвинения о том, что на Донбассе есть российские военные. Они заверили, что там разве что русские "добровольцы".