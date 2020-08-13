Україна з окупаційною владою домовились про припинення вогню на Донбасі. Незважаючи на цю угоду, режиму тиші не дотримуються. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення від початку домовленості.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднили у середу, 12 серпня 2020 року. Також зазначили, де саме були порушення.

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Цікавим є те, що майже всі порушення зафіксовано лише в одному регіоні.

Донеччина

Спостерігачі ОБСЄ зазначили, що майже всі порушення зафіксовано на території Донецької області. Зокрема, йдеться про:

46 вибухів;

2 снаряди в польоті;

3 освітлювальних ракети;

211 черг та пострілів.

Луганщина

У Луганській області зафіксували лише 1 порушення – постріл зі стрілецької зброї. Його помітили на ділянці на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Припинення вогню на Донбасі: що відомо

Чергова домовленість про "повне та всеосяжне припинення вогню" на Донбасі набрала чинності 27 липня 2020 року. Варто зазначити, що з того часу українські військові, на щастя, не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

До слова, війна на Донбасі триває від 2014 року – після російської окупації Криму. Однак досі Кремль відкидає звинувачення про те, що на Донбасі є російські військові. Вони запевнили, що там хіба що російські "добровольці".