По состоянию на 12:00 29 июля фактов нарушения режима полного прекращения огня не зафиксировали. Украинские военные говорят, что ситуация – стабильная и полностью контролируемая.

За предыдущие сутки режим прекращения огня нарушили раз

За предыдущие сутки – 28 июля со стороны противника была одна провокация. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Вблизи Шумов оккупанты открыли огонь из подствольного гранатомета. Однако, говорят в Минобороны, обстрел не был прицельным и имел провокационный характер. Однако наши военные в ответ не стреляли.

Наши подразделения продолжают надежно удерживать линию обороны и в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, готовы предоставить адекватный ответ,

– говорится в сообщении Минобороны.

Что известно о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина и Россия и ОБСЕ на встрече "минской" Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала