Станом на 12:00 29 липня фактів порушення режиму повного припинення вогню не зафіксували. Українські військові кажуть, що ситуація – стабільна та повністю контрольована.

За попередню добу режим припинення вогню порушили раз

За попередню добу – 28 липня з боку противника була одна провокація. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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Поблизу Шумів окупанти відкрили вогонь з підствольного гранатомета. Проте, кажуть у Міноборони, обстріл не був прицільним і мав провокативний характер. Проте наші військові у відповідь не стріляли.

Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, готові надати адекватну відповідь,

– мовиться у повідомленні Міноборони.

Що відомо про перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу