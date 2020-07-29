На Донбасі – поки тиша: як дотримуються режиму припинення вогню
Станом на 12:00 29 липня фактів порушення режиму повного припинення вогню не зафіксували. Українські військові кажуть, що ситуація – стабільна та повністю контрольована.
За попередню добу режим припинення вогню порушили раз
За попередню добу – 28 липня з боку противника була одна провокація. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
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Поблизу Шумів окупанти відкрили вогонь з підствольного гранатомета. Проте, кажуть у Міноборони, обстріл не був прицільним і мав провокативний характер. Проте наші військові у відповідь не стріляли.
Наші підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, готові надати адекватну відповідь,
– мовиться у повідомленні Міноборони.
Що відомо про перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.