Можно говорить о прекращении войны, – республиканец сказал, какое испытание ждет Трампа

После переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на временное перемирие. Этот шаг можно считать началом завершения войны, но одновременно он станет испытанием для Дональда Трампа.

Такое мнение 24 Каналу высказал член Республиканской партии Борис Пинкус, заметив, что президент США совершил ошибку, когда решил стать посредником в войне, а не занять четкую позицию. Однако теперь от одного ответа Владимира Путина будет зависеть следующий шаг Трампа.

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Что ждет Трампа

На переговорах в Саудовской Аравии Украина объявила о готовности к полному прекращению огня на 30 дней. Трамп заявил, что теперь мир ожидает такую же готовность от России, а США и Россия проведут переговоры по войне в Украине "сегодня или завтра".

"Можно говорить о прекращении войны. Однако в то же время это тест не Путину и не Зеленскому. Это тест Трампу, который не имел морального права вступать в переговоры с "Гитлером XXI века"", – подчеркнул Пинкус.

Член Республиканской партии отметил, что президент США сейчас выступает посредником, но он должен иметь четкую позицию лидера страны и быть на стороне Украины. Теперь перед президентом США стоит важное испытание.

Как Трамп отреагирует на отказ Путина (на 30-дневное перемирие – 24 Канал). Я бы хотел, чтобы Путин отказал и чтобы тогда Трамп показал свою стратегию "мир через силу". Пока видим хаос,

– подчеркнул он.

Переговоры украинской и американской делегаций уже завершились. Теперь, по мнению Пинкуса, стоит ожидать реакцию Москвы.

Обратите внимание! Трамп заявил, что "теперь дело за Россией". Представители США, по его словам, уже направляются в Россию.

Кстати, издание Bloomberg сообщило, что Кремль не даст четкого ответа относительно идеи перемирия на 30 дней. Вероятно, Путин будет затягивать время и ставить свои условия (например, прекращение поставок оружия в Украину как условие прекращения огня).