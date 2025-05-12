Глава МИД Андрей Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС, передает 24 Канал.

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Кремль "ответил" на мирное предложение Запада

Министр поделился с ними наиболее актуальной информацией о реальной ситуации на передовой.

Россияне игнорируют предложение полного и продолжительного прекращения огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта,

– сообщил дипломат.

Сибига подчеркнул, что Москва теряет еще одну возможность покончить с убийствами, демонстрируя, что хочет в дальнейшем продолжать войну.

Напротив врагу Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Ради этого президент Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с Путиным. Но ответа из Кремля до сих пор нет.

По словам министра, он вместе с союзниками обсудили санкции против банковского сектора, центробанка России, российской энергетики. Эти ограничения должны быть наложены на страну-агрессору вместе с передачей Украине новых оборонных пакетов.

"Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", – добавил Сибига.