Очільник МЗС Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у міністерській зустрічі у Лондоні разом із колегами з Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції та ЄС, передає 24 Канал.

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Кремль "відповів" на мирну пропозицію Заходу

Міністр поділився з ними найактуальнішою інформацією про реальну ситуацію на передовій.

Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту,

– повідомив дипломат.

Сибіга підкреслив, що Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам, демонструючи, що хоче надалі продовжувати війну.

Напротивагу ворогові Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії. Задля цього президент Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним. Але відповіді з Кремля досі немає.

За словами міністра, він разом із союзниками обговорили санкції проти банківського сектору, центробанку Росії, російської енергетики. Ці обмеження мають бути накладені на країну-агресорку разом із передачею Україні нових оборонних пакетів.

"Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни", – додав Сибіга.