Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что от соглашения прежде всего выиграет украинская энергетика. Но и это не все преимущества.

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Какие преимущества может получить Украина

Если Дональд Трамп заставит Россию прекратить удары и двигаться к общему прекращению огня, то это большая победа. Ведь оккупанты имеют очень много ракет, которые представляют серьезную угрозу нашей энергоинфраструктуре. К тому же уменьшится нагрузка на украинскую ПВО.

Точно не стоит говорить, что мы проиграли этот раунд. Мы использовали наши козыри для того, чтобы обезопасить энергетику. А энергетика – это также логистика, экономика, наш военно-промышленный комплекс. Это приоритетно,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Важно, что это путь для следующих решений, в частности об отказе от атак по гражданским. Ведь Россия сознательно запускает по ним "Шахеды". Прекращать огонь в этом смысле она не спешит. Однако в США с самого начала требуют полного перемирия.

В отличие от россиян мы выглядим конструктивно. Россия явно демонстрирует, что не хочет мира, а хочет только обмануть Трампа и унизить его. Рано или поздно это сыграет с ними злую шутку,

– добавил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Еще одна задача Украины – не только уберечь свою энергетику, но и построить крепкие отношения с США. Это мы делаем уже сейчас, демонстрируя свой конструктивный подход к переговорам по сравнению с, оторванным от реальности, подходом россиян.

Напомним, Россия согласилась на перемирие в Черном море, но сразу выдвинула ряд условий к Украине и США. В частности она хочет возвращения к свободной торговле, снятие санкций с сельскохозяйственных продуктов, снятие ограничений на обслуживание судов в портах и многое другое.