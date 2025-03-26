Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що від угоди насамперед виграє українська енергетика. Але й це не всі переваги.

До теми У Зеленського відповіли, що буде, якщо Росія порушить домовленості про перемир'я на морі

Які переваги може здобути Україна

Якщо Дональд Трамп змусить Росію припинити удари й рухатися до загального припинення вогню, то це велика перемога. Адже окупанти мають дуже багато ракет, які становлять серйозну загрозу нашій енергоінфраструктурі. До того ж зменшиться навантаження на українську ППО.

Точно не варто говорити, що ми програли цей раунд. Ми використали наші козирі для того, щоб убезпечити енергетику. А енергетика – це також логістика, економіка, наш військово-промисловий комплекс. Це пріоритетно,

– наголосив Андрій Коваленко.

Важливо, що це шлях для наступних рішень, зокрема щодо відмови від атак по цивільних. Адже Росія свідомо запускає по них "Шахеди". Припиняти вогонь у цьому сенсі вона не поспішає. Проте у США з самого початку вимагають повного перемир'я.

На відміну від росіян ми виглядаємо конструктивно. Росія явно демонструє, що не хоче миру, а хоче лише обдурити Трампа й принизити його. Рано чи пізно це зіграє з ними злий жарт,

– додав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Ще одне завдання України – не тільки вберегти свою енергетику, але й побудувати міцні стосунки зі США. Це ми робимо вже зараз, демонструючи свій конструктивний підхід до переговорів у порівнянні з, відірваним від реальності, підходом росіян.

Нагадаємо, Росія погодилась на перемир'я у Чорному морі, але одразу висунула низку умов до України та США. Зокрема вона хоче повернення до вільної торгівлі, зняття санкцій з сільськогосподарських продуктів, зняття обмежень на обслуговування суден у портах та багато іншого.