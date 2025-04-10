Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президента с журналистами.

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Зеленский о прекращении огня

Президент подчеркнул, самое главное, что может сделать американская сторона, – это полное и безусловное прекращение огня. Украинский лидер отметил, тогда контролировать этот процесс будет легче со всех сторон.

И за контроль должны отвечать американцы. И если они хотят разделить ответственность, мы это проговаривали с европейцами, они могут разделить ответственность, фокусировки и контроль выполнения режима полного прекращения огня с той или иной страной Европы,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, в частности, это может быть Великобритания или Франция, как лидеры, которых выбрали представителями Европы на последней встрече в Париже.

Заметим, ранее президент заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня. В то же время Владимир Зеленский констатировал, что Путин не хочет заканчивать войну.