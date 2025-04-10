Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президента з журналістами.

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Зеленський про припинення вогню

Президент наголосив, найголовніше, що може зробити американська сторона, – це повне й безумовне припинення вогню. Український лідер зауважив, тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків.

І за контроль мають відповідати американці. І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи,

– підкреслив Зеленський.

Додав, зокрема, це може бути Велика Британія або Франція, як лідери яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі.

Зауважимо, раніше президент заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню. Водночас Володимир Зеленський констатував, що Путін не хоче закінчувати війну.