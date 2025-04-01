Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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Зеленський висловився про припинення вогню

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню і українська команда продемонструвала це без жодних зауважень на зустрічі в Саудівській Аравії.

Водночас, за словами президента, під час цих переговорів російська сторона чітко показала, що Путін не хоче закінчення війни.

Путін не хоче закінчення війни, але тиск США або спроба цього тиску призвела до другої зустрічі у Саудівській Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці, і буде припинення вогню на воді,

– сказав Зеленський.

Також, за словами глави держави, американська сторона працюватиме над тим, щоб повернути додому українських дітей. Ще одним напрямком роботи стане збільшення кількості обмінів – як військовополонених, так і цивільних.

До слова, раніше Володимир Зеленський також заявив, що Україна передає Сполученим Штатам всю інформацію про порушення російською стороною режиму часткового припинення вогню, що передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.