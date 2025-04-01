Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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Зеленский высказался о прекращении огня

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня прекращение огня и украинская команда продемонстрировала это без замечаний на встрече в Саудовской Аравии.

В то же время, по словам президента, во время этих переговоров российская сторона четко показала, что Путин не хочет окончания войны.

Путин не хочет окончания войны, но давление США или попытка этого давления привела ко второй встрече в Саудовской Аравии, где американская сторона пообещала Украине, что она договорилась с российской стороной, что не будет ударов по энергетике, и будет прекращение огня на воде,

– сказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, американская сторона будет работать над тем, чтобы вернуть домой украинских детей. Еще одним направлением работы станет увеличение количества обменов – как военнопленных, так и гражданских.

К слову, ранее Владимир Зеленский также заявил, что Украина передает Соединенным Штатам всю информацию о нарушении российской стороной режима частичного прекращения огня, что предусматривает прекращение ударов по энергетике и тишину на море.