Приспешники Путина принимали решение единодушно: дума приостановила участие России в ДСНВ

Владимир Путин анонсировал приостановку участия России в ДСНВ. За это уже единогласно проголосовали депутаты госдумы страны-агрессорки.

Таким образом, они утвердили стремление, озвученное кремлевским диктатором во время Федерального Собрания. Поэтому можно заявить, что Россия временно не участвует в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который она подписала в 1991 году из США.

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Приостановку участия одобрили парламентарии

По имеющимся данным, они единогласно поддержали то, что предложил Путин. И мы не удивлены, ведь ждать чего-то другого от приспешников кровавого диктатора однозначно не стоит. Заметим, что соответствующий закон теперь должен быть одобрен Советом Федерации. Соответствующее заседание запланировано на 22 февраля.

Мы, безусловно, будем внимательнее следить за дальнейшими действиями США и их союзников. В частности, для принятия, если понадобится, дальнейших контрмер,

– прокомментировал решение заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Он также отметил, что Путин может вернуться к вопросу возобновления участия в ДСНВ. Но это, убежден он, станет возможным лишь при условии, что у Вашингтона не будет "антироссийских настроений". Мол, для этого россияне должны увидеть, что в США "появляется здравый смысл". Кто бы вообще что-то говорил о здравом смысле.

Подчеркнем, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из соглашения окончательно. Вместе с тем Путин призвал российское минобороны и росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия. Таким образом, уверены в Институте по изучению войны, президент вводит ядерную риторику в информационное пространство.

Лондон призвал пересмотреть решение Путина

Заметим, что правительство Великобритании уже обратился к Владимиру Путину с призывом. У него требуют отказаться от "необдуманного" решения по выходу из ДСНВ.

Мы надеемся, что Путин сможет пересмотреть свое необдуманное решение приостановить участие России в Новом договоре о СНВ.

– сказал спикер британского премьер-министра Риши Сунака.

В Лондоне убеждены, что контроль над вооружением – важен для безопасности планеты. Кроме того, это очередная демонстрация того, что кровавый диктатор ради собственной политической выгоды готов поставить под угрозу глобальную безопасность.