"Прекратить огонь", выдвинуть ультиматум и обвинить Украину, – Подоляк о тактике России

Михаил Подоляк отметил, что поражение России, несомненно, будет. Однако пока у страна-оккупанта естьеще определенные иллюзии относительно своего положения.

Россия собрала все резервы на Востоке и думает, что она – на пике своей военной готовности. Соответствующее заявление советник руководителя Офиса Президента Подоляк сделал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

У россиян нет перспектив на украинские земли, и они об этом знают, – Зеленский

По словам Подоляка, страна-оккупант считает, что на фоне очень интенсивных боевых действий на Востоке – удачный момент, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Ради этого Россия готова давить со стороны европейского сообщества.

Россия – очень предсказуема. Она хочет не мирных переговоров, а временного прекращения огня.

То есть остановили стрелять, сели за стол переговоров, они там выставят какие-то ультиматумы, в частности, территориальные. Мы определенно не согласимся. После этого боевые действия возобновятся. Но Украина уже их возобновит. И тогда они европейское сообщество начнет говорить: смотрите, а почему вы сегодня воюете с ними. Они же перестали бомбить ваши города,

– объяснил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента добавил: Россия думает, что Украина не понимает ее тактику.

Именно поэтому оккупанты используют любой способ, чтобы принудить украинскую сторону к переговорам. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул: Украина сядет за стол переговоров и будет разговаривать, когда будет понимать, что Россия адекватно воспринимает окружающий мир.

Подоляк отметил, что это произойдет, когда:

накопление оружия даст эффект;

оккупантов отодвинут военным путем от определенных территорий;

санкции начнут работать в полном объеме.

Тогда будут переговоры. Однако не сейчас и не на условиях России.

Подоляк напомнил украинцам, что война продолжается

Подоляк напомнил украинцам, что война продолжается на территории всей Украины. Россию интересуют не отдельные области, а полный захват и возрождение квазиСССР. Для страны-оккупанта нет красных линий.

У российских военных 24уже был план, как убить десятки тысяч человек. Для этого привезли мобильные крематории.

"Они публично заявляли, что планируют "денацифицировать" – то есть убить – два миллиона украинских граждан", – напомнил Подоляк.

Именно поэтому украинцам не следует убегать от реальности. Нужно научиться жить в постоянном военном положении. Не стоит отказываться от доступных радостей, таких как поход в кино или кафе. Однако необходимо задавать себе вопрос: "что сегодня я сделал для наших защитников и для будущей победы?".

Если ответа вдруг не будет, пора что-то менять.

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