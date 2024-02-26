Во время визита в Киев премьер-министр Болгарии подарил Владимиру Зеленскому реплику меча хана Кубрата.
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Премьер Болгарии подарил Зеленскому меч хана Кубрата
Николай Денков сделал Зеленскому символический подарок – реплику меча хана Кубрата, который одержал большую победу над иранцами на Кавказе и основал государство Великая Булгария в степной зоне современной Украины в VII веке. К слову, считается, что Кубрат похоронен на территории Украины.
На мече – два разных символа. Один – "Судьба завоевывается мечом". А второй – "Для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть едиными,
– сказал Николай Денков.
Президент поблагодарил за подарок и пошутил, что можно было бы подарить ПВО.
Когда нам что-то дарят в других странах или дают ордена, то я всегда говорю: "Мы очень, очень благодарны, но можно ПВО",
– сказал Владимир Зеленский.
Стоит заметить, что во время встречи президент Украин выразил благодарность за поддержку со стороны болгар и санкции против страны-агрессора.
Украина ценит каждое проявление безопасности и политической поддержки нашей защиты. Отдельно я хочу поблагодарить Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время несмотря на все сложности обеспечивать нормальные экономические отношения,
– заявил глава государства.
Как прошла встреча
- Украина договорилась с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры.
- Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике и в оборонном производстве и договорились, что заинтересованы развивать копродукцию.
- Также Владимир Зеленский уточнил, что Украина имеет большой интерес к совместному производству оружия с Болгарией и другими государствами.
- По словам Николая Денкова, правительство и парламентское большинство Болгарии работают над обеспечением дипломатической, военной и материальной помощи Украине.
- Также он сообщил, что Болгария готова к активной деятельности в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он отметил важность специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.