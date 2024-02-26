Во время визита в Киев премьер-министр Болгарии подарил Владимиру Зеленскому реплику меча хана Кубрата.

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Премьер Болгарии подарил Зеленскому меч хана Кубрата

Николай Денков сделал Зеленскому символический подарок – реплику меча хана Кубрата, который одержал большую победу над иранцами на Кавказе и основал государство Великая Булгария в степной зоне современной Украины в VII веке. К слову, считается, что Кубрат похоронен на территории Украины.

На мече – два разных символа. Один – "Судьба завоевывается мечом". А второй – "Для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть едиными,

– сказал Николай Денков.

Президент поблагодарил за подарок и пошутил, что можно было бы подарить ПВО.

Когда нам что-то дарят в других странах или дают ордена, то я всегда говорю: "Мы очень, очень благодарны, но можно ПВО",

– сказал Владимир Зеленский.

Стоит заметить, что во время встречи президент Украин выразил благодарность за поддержку со стороны болгар и санкции против страны-агрессора.

Украина ценит каждое проявление безопасности и политической поддержки нашей защиты. Отдельно я хочу поблагодарить Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время несмотря на все сложности обеспечивать нормальные экономические отношения,

– заявил глава государства.

Как прошла встреча