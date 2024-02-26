Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Болгарії подарував Володимиру Зеленському репліку меча хана Кубрата.
Дивіться також Не лише в їхній кількості: у чому полягає головна проблема систем ППО Patriot
Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч хана Кубрата
Ніколай Денков зробив Зеленському символічний подарунок – репліку меча хана Кубрата, який здобув велику перемогу над іранцями на Кавказі й заснував державу Велика Булгарія у степовій зоні сучасної України у VII столітті. До слова, вважається, що Кубрат похований на теренах України.
На мечі – два різні символи. Один – "Доля завойовується мечем". А другий – "Для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними,
– сказав Ніколай Денков.
Президент подякував за подарунок та пожартував, що можна було б подарувати ППО.
Коли нам щось дарують в інших країнах або дають ордени, то я завжди кажу: "Ми дуже, дуже вдячні, але можна ППО",
– сказав Володимир Зеленський.
Варто зауважити, що під час зустрічі президент Україн висловив вдячність за підтримку з боку болгарів та санкції проти країни-агресора.
Україна цінує кожен прояв безпекової та політичної підтримки нашого захисту. Окремо я хочу подякувати Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини,
– заявив глава держави.
Як минула зустріч
- Україна домовилась з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури.
- Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці та в оборонному виробництві й домовились, що зацікавлені розвивати копродукцію.
- Також Володимир Зеленський уточнив, що Україна має великий інтерес до спільного виробництва зброї з Болгарією та іншими державами.
- За словами Ніколая Денкова, уряд і парламентська більшість Болгарії працюють над забезпеченням дипломатичної, військової й матеріальної допомоги Україні.
- Також він повідомив, що Болгарія готова до активної діяльності у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він відзначив важливість спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.