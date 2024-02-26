Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Болгарії подарував Володимиру Зеленському репліку меча хана Кубрата.

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Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч хана Кубрата

Ніколай Денков зробив Зеленському символічний подарунок – репліку меча хана Кубрата, який здобув велику перемогу над іранцями на Кавказі й заснував державу Велика Булгарія у степовій зоні сучасної України у VII столітті. До слова, вважається, що Кубрат похований на теренах України.

На мечі – два різні символи. Один – "Доля завойовується мечем". А другий – "Для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними,

– сказав Ніколай Денков.

Президент подякував за подарунок та пожартував, що можна було б подарувати ППО.

Коли нам щось дарують в інших країнах або дають ордени, то я завжди кажу: "Ми дуже, дуже вдячні, але можна ППО",

– сказав Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що під час зустрічі президент Україн висловив вдячність за підтримку з боку болгарів та санкції проти країни-агресора.

Україна цінує кожен прояв безпекової та політичної підтримки нашого захисту. Окремо я хочу подякувати Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини,

– заявив глава держави.

Як минула зустріч