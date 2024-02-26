Однак проблема полягає у тому, що до ЗРК Patriot виготовляється не так багато ракет. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.
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Patriot не так багато у світі
Олег Катков зазначив, що ЗРК Patriot не є дуже багато у світі. 10 Patriot – це третина від усіх, які є у Європі, разом з тими, які не доставлені, а просто замовлені.
Нагадаю, що батарея – це і є зенітно-ракетний комплекс, тобто Fire unit. Одна батарея Patriot – це один комплекс. Таких комплексів, батарей загалом у Європі є приблизно 30,
– пояснив він.
Наприклад, в Іспанії є ППО Patriot лише минулої версії PAC-2, які не можуть перехоплювати балістичні ракети. Також є у спрощеній конфігурації, зокрема, не з вісьмома чи шістьома пусковими, а з чотирма. Вони перебувають, наприклад, у Швеції у стадії розгортання. Тобто вони їх отримують, але поки не ввели на бойове чергування, тому що не усі компоненти прийшли, до прикладу.
"Щодо США. Об'єктивно найпотужніші Збройні сили у світі з величезною кількістю власної території, яку необхідно охороняти, безліччю баз по всьому світу. І на все це, включно з базами у по всьому світу 60 Patriot. У такий спосіб 10 Patriot є доволі значною кількістю", – підкреслив військовий експерт.
Не так багато ракет до Patriot
Як зауважив головний редактор Defence Express, ракет до ЗРК Patriot виробляється не так багато. В американській компанії Lockheed Martin, яка виготовляє ракети-перехоплювачі MSE, повідомили, що на рік їх виробляється лише 500.
У них є плани щодо розширення. Але 500 ракет MSE до Patriot на рік у світі. Це не означає те, що це дозволяє на рік перехоплювати 500 балістичних ракет. Ні, до 250, тому що стандартна витрата MSE на одну балістичну ціль – це дві ракети,
– сказав Катков.
Також озброєння у світі виготовляється мало. Крім дефіциту озброєння, воно дуже подорожчало. Наприклад, винищувач F-35 зараз коштує 240 мільйонів доларів за одиницю, раніше він коштував приблизно 150 мільйонів доларів.
Росія намагається знищити ППО України: останнє
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що під час атаки у ніч на 25 лютого російські загарбники намагалися знищити українську систему ППО на Півдні. На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря. Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Глава СБУ Василь Малюк розповів про 3 жителів Чернігівської та Київської областей, які готували вогневе ураження системи ППО Patriot. Служба безпеки України затримала їх перед виконанням цих задач, коли зрадники вже монтували дрони-камікадзе. Перед цим вони пройшли відповідні курси операторів БпЛА, згідно з завданням ФСБ.
- Зауважимо, що загалом в Україні викрили 47 агентурних мереж у 2023 році. Членів цих агентурних мереж було затримано. Загалом від початку повномасштабної агресії з боку Росії в Україні затримали понад 2 000 державних зрадників та понад 5 000 колаборантів.