Однако проблема заключается в том, что к ЗРК Patriot изготавливается не так много ракет. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

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Patriot не так много в мире

Олег Катков отметил, что ЗРК Patriot не очень много в мире. 10 Patriot – это треть от всех, которые есть в Европе, вместе с теми, которые не доставлены, а просто заказаны.

Напомню, что батарея – это и есть зенитно-ракетный комплекс, то есть Fire unit. Одна батарея Patriot – это один комплекс. Таких комплексов, батарей в целом в Европе есть примерно 30,

– объяснил он.

Например, в Испании есть ПВО Patriot только прошлой версии PAC-2, которые не могут перехватывать баллистические ракеты. Также есть в упрощенной конфигурации, в частности, не с восемью или шестью пусковыми, а с четырьмя. Они находятся, например, в Швеции в стадии развертывания. То есть они их получают, но пока не ввели на боевое дежурство, потому что не все компоненты пришли, к примеру.

"Относительно США. Объективно самые мощные Вооруженные силы в мире с огромным количеством собственной территории, которую необходимо охранять, множеством баз по всему миру. И на все это, включая базы в по всему миру 60 Patriot. Таким образом 10 Patriot является довольно значительным количеством", – подчеркнул военный эксперт.

Не так много ракет к Patriot

Как отметил главный редактор Defence Express, ракет к ЗРК Patriot производится не так много. В американской компании Lockheed Martin, которая производит ракеты-перехватчики MSE, сообщили, что в год их производится только 500.

У них есть планы по расширению. Но 500 ракет MSE к Patriot в год в мире. Это не означает то, что это позволяет в год перехватывать 500 баллистических ракет. Нет, до 250, потому что стандартный расход MSE на одну баллистическую цель – это две ракеты,

– сказал Катков.

Также вооружения в мире изготавливается мало. Кроме дефицита вооружения, оно очень подорожало. Например, истребитель F-35 сейчас стоит 240 миллионов долларов за единицу, раньше он стоил примерно 150 миллионов долларов.

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