Да, группа социал-демократов в Европейском парламенте хочет, чтобы Марин была их ведущим кандидатом на выборах в Еврокомиссию 2024 года.

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Чистый кандидат

В газете Maaseudun Tulevaisuus написали, что группа также видит Марина следующим президентом Еврокомиссии. Премьер рассматривается как незапятнанная кандидатка после недавних обвинений в коррупции и попыток Катара повлиять на принятие решений.

Анонимный источник передал журналистам, что в парламенте и Брюсселе Марин считают исключительной "политической суперзвездой", которую не затрагивают скандалы.

Позиция Марин по отношению к Украине

Кроме того, политик популярна за пределами страны, особенно из-за ее заявлений относительно Украины.

Она имеет жесткую позицию по отношению к России и ее преступлениям. Напомним, в мае Марин приезжала в Украину. Она посетила Ирпень, осмотрела ситуацию в городе, а затем встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Что говорит сама Санна Марин

Марин еще никак не прокомментировала эти слухи во время предвыборной кампании в Финляндии. По всей вероятности, она озвучит свою позицию после выборов 2 апреля.

Заметим, что поддержка партии премьер-министра Марин в Финляндии сейчас снижается. Несмотря на это, именно Марин граждане Финляндии считают самым лучшим человеком для того, чтобы возглавить будущее правительство.