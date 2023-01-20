Так, група соціал-демократів в Європейському парламенті хоче, щоб Марін була їхнім провідним кандидатом на виборах до Єврокомісії 2024 року.

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Незаплямований кандидат

У газеті Maaseudun Tulevaisuus написали, що група також бачить Марін наступним президентом Єврокомісії. Прем’єрку розглядають як незаплямовану кандидатку після нещодавніх звинувачень у корупції та спроб Катару вплинути на прийняття рішень.

Анонімне джерело передало журналістам, що в парламенті та Брюсселі Марін вважають винятковою "політичною суперзіркою", яку не зачіпають скандали.

Позиція Марін щодо України

Крім того, політикиня популярна за межами країни, особливо через її заяви щодо України.

Вона має жорстку позицію щодо Росії та її злочинів. Нагадаємо, у травні Марін приїжджала до України. Вона відвідала Ірпінь, оглянула ситуацію в місті, а потім зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Що каже сама Санна Марін

Марін ще ніяк не прокоментувала ці чутки під час передвиборчої кампанії у Фінляндії. Ймовірно, вона озвучить свою позицію після виборів 2 квітня.

Зауважимо, підтримка партії прем'єр-міністра Марін у Фінляндії наразі знижується. Попри це, саме Марін громадяни Фінляндії вважають найкращою людиною для того, щоб очолити майбутній уряд.