Премьер Франции и все члены правительства ушли в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях должен определиться с новым правительством и его главой.
Решение об отставке французского правительства Елисейский дворец обнародовал 3 июля, сообщает Le Figaro.
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Макрон и Филипп провели переговоры с глазу на глаз, после чего обнародовали пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства. Этому предшествовали несколько недель напряженных консультаций. Решение вступает в действие сразу.
(Премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делами до назначения нового правительства,
– говорится в сообщении.
Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым составом правительства и его главой. Во Франции надеются, что это удастся сделать до 8 июля.
Уже бывший премьер, вероятно, вернется в один из крупнейших портовых городов – Гавр, где раньше был мэром.
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- По итогам второго тура местных выборов в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники.
- Это стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.