Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях должен определиться с новым правительством и его главой.

Решение об отставке французского правительства Елисейский дворец обнародовал 3 июля, сообщает Le Figaro.

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Макрон и Филипп провели переговоры с глазу на глаз, после чего обнародовали пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства. Этому предшествовали несколько недель напряженных консультаций. Решение вступает в действие сразу.

(Премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делами до назначения нового правительства,

– говорится в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым составом правительства и его главой. Во Франции надеются, что это удастся сделать до 8 июля.

Уже бывший премьер, вероятно, вернется в один из крупнейших портовых городов – Гавр, где раньше был мэром.

Обратите внимание! 28 июня во Франции прошли местные выборы. Эдуар Филипп снова победил на выборах мэра Гавра.

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