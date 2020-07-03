Прем'єр Франції та усі члени уряду пішли у відставку
Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку. Разом з ним пішов і весь уряд. Президент Еммануель Макрон відставку прийняв.
Рішення про відставку французького уряду Єлисейський палац оприлюднив 3 липня, повідомляє Le Figaro.
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Макрон та Філіпп провели 3 липня переговори віч-на-віч, після чого оприлюднили пресреліз про відставку прем'єра і всього уряду. Цьому передували кілька тижнів напружених консультацій. Рішення одразу вступає в дію одразу.
(Прем'єр-міністр) разом з членами уряду забезпечує управління поточними справами до призначення нового уряду,
– йдеться у повідомленні.
Тепер президент Франції Еммануель Макрон повинен визначитися з новим з новим складом уряду та його очільником. У Франції сподівються, що це вдасться зробити до 8 липня.
Вже колишній прем'єр, ймовірно, повернеться до одного з найбільших портових міст – Гавра, де раніше був мером.
Вибори у Франції: що відомо
- За підсумками другого туру місцевих виборів в низці великих міст перемогли представники "зелених" та їх ліві союзники.
- Це стало ударом для партії президента Еммануеля Макрона.