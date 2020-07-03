Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку. Разом з ним пішов і весь уряд. Президент Еммануель Макрон відставку прийняв.

Рішення про відставку французького уряду Єлисейський палац оприлюднив 3 липня, повідомляє Le Figaro.

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Макрон та Філіпп провели 3 липня переговори віч-на-віч, після чого оприлюднили пресреліз про відставку прем'єра і всього уряду. Цьому передували кілька тижнів напружених консультацій. Рішення одразу вступає в дію одразу.

(Прем'єр-міністр) разом з членами уряду забезпечує управління поточними справами до призначення нового уряду,

– йдеться у повідомленні.

Тепер президент Франції Еммануель Макрон повинен визначитися з новим з новим складом уряду та його очільником. У Франції сподівються, що це вдасться зробити до 8 липня.

Вже колишній прем'єр, ймовірно, повернеться до одного з найбільших портових міст – Гавра, де раніше був мером.

Зверніть увагу! 28 червня у Франції відбулися місцеві вибори. Едуар Філіпп знову переміг на виборах мера Гавра.

Вибори у Франції: що відомо