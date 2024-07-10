Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, председатель адвокационно-аналитической организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Моди выразил обеспокоенность относительно удара по детской больнице "Охматдет" российскому диктатору. Еще одним важным фактором является сотрудничество России с Китаем. который является врагом Индии.

Что показал визит Моди в Россию

По словам политолога, в Индии выборы на пост президента проходят только по демократическим нормам, у них нет угрозы узурпации власти. Моди является представителем националистической партии, которая строит свою идеологию на защите индуизма и борется с мусульманством. Хотя определенная часть индийцев говорит, что в стране происходит упадок демократических ценностей, они все еще существуют.

В Индии свое понимание гостеприимства. Поэтому сначала Моди обнимается с Путиным, а потом на пресс-конференции говорит, что его сердце разбивается из-за убийства невинных детей, говорится об ударе по "Охматдету". После этого российский диктатор был растерян.

Мне кажется, что индийского премьера настигла карма. Они должны определить, будут ли огромные прибыли от российской нефти, которая замешана на крови. Индия в последнее время все же дрейфует ближе к западным ценностям,

– объяснил Рыбачук.

Политолог рассказал, что Китай является вековечным врагом Индии, у них была не одна война. Поскольку Путин с Си Цзиньпином сейчас тесно сотрудничают, Индия тянется к Западу.

Этот визит премьера Индии был очень неудачным. Лучше бы подобные вещи (обстрел детской больницы – 24 Канал) состоялись во время визита Орбана в Киев, чтобы он здесь посидел в убежище, посмотрел на то, что происходит среди белого дня в столице и тогда поехал с впечатлениями к Путину и Си Цзиньпину,

– отметил Рыбачук.