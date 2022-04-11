Моди сказал это во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте также Не верю в переговоры Зеленского и Путина в ближайшее время, – советник главы МВД
О чем еще Байден говорил с Моди
Переговоры проводили, ведь США ищут помощи от Индии для экономического давления на Россию. В частности, говорили о дешевой российской нефти. Штаты четко дали понять, что не хотят наблюдать рост ее импорта в Индии.
Кроме того, политики встревожены из-за разрушения городов Украины, в частности Бучи, где оккупанты убили много мирных жителей.
Мы сразу осудили это (зверства в Буче – 24 канал) и попросили провести независимое расследование,
– сказал Моди.
Может заинтересовать – Путин снова встретится с Лукашенко: