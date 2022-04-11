Моді сказав це під час онлайн-перемовин з президентом США Джо Байденом.

Читайте також Не вірю у переговори Зеленського й Путіна найближчим часом, – радник глави МВС

Переговори проводили, адже США шукають допомоги від Індії для економічного тиску на Росію. Зокрема, говорили про дешеву російську нафту. Штати чітко дали зрозуміти, що не хочуть спостерігати зростання її імпорту в Індії.

Крім того, політики стривожені через руйнування міст України, зокрема Бучі, де окупанти вбили багато мирних жителів.

Ми відразу засудили це (звірства у Бучі – 24 канал) та попросили провести незалежне розслідування,

– сказав Моді.

Може зацікавити – Путін знову зустрінеться з Лукашенком: