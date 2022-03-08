По его словам, ЕС сейчас должен быстро реализовать определенные мероприятия в отношении российских подсанкционных лиц. Как отметил Драги, он очень хотел бы, чтобы это сделали все страны Евросоюза.

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Как действовала Италия

Следует отметить, что после нападения России на Украину итальянская полиция конфисковала 2 виллы, которые принадлежвт подсанкционному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и олигарху Алишеру Усманову.

Также в Сан-Ремо правоохранители арестовали яхту Lena, которая принадлежит владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко. Ее стоимость – более 50 миллионов евро.

Еще один пример – арест 65-метровой яхты Lady M близ Сан-Ремо совладельца ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова. Он был первым в списке Forbes за 2021 год.

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