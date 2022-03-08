За його словами, ЄС зараз повинен швидко реалізувати певні заходи щодо російських підсанкційних осіб. Як наголосив Драгі, він дуже хотів би, щоб це зробили усі країни Євросоюзу.

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Як діяла Італія

Варто зауважити, що після нападу Росії на Україну італійська поліція конфіскувала 2 вілли, які належать підсанкційному російському пропагандисту Володимиру Соловйову та олігарху Алішеру Усманову.

Також у Сан-Ремо правоохоронці арештували яхту Lena, яка належить власнику приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадію Тимченку. Її вартість – понад 50 мільйонів євро.

Ще один приклад – арешт 65-метрової яхти Lady M поблизу Сан-Ремо співвласника ПАТ "Северсталь" Олексія Мордашова. Він був першим у російському списку Forbes за 2021 рік.

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