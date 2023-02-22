Вероятность визита обсуждают в окружении премьера. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщают СМИ.
Кстати говоря В Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности
Чиновники подтвердили, что этот вопрос рассматривается. Впрочем, офис премьера пока отказался от комментариев.
Украинские источники сообщили, что соответствующее приглашение Нетаньяху уже получил. Однако дата визита еще не определена.
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Израильская делегация посетила Киев: что известно
- 20 февраля в Киев прибыла израильская парламентская делегация. С ней встретился министр обороны Алексей Резников.
- Впоследствии чиновник рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине и ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
- Заметим, что до того, 16 февраля, Киев посетил глава МИД Эли Коэн. Кстати, это первый визит высокого уровня чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.
- Коэн встретился с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой. Израильский министр заявил, что его государство предоставит Украине и систему предупреждения о воздушной угрозе. Помощь поступит в течение 3 – 6 месяцев.
- Президент Украины рассказал Коэну о ситуации на передовой и усилиях на международных площадках. Глава государства также пригласил присоединиться к реализации формулы мира.