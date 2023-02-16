Также в Киеве Коэн встретится с Дмитрием Кулебой – главой МИД Украины. Коэн примет участие в торжественном возобновлении работы израильского посольства в Киеве.
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Кроме того, в программе визита Коэна – посещение Бабьего Яра и Бучи.
Кулеба о визите Коэна
Мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок,
– подчеркнул Кулеба.
По состоянию на февраль 2023 Алексей Резников отметил: до сих пор Украина получала только гуманитарную помощь. В то же время, это может измениться. Израиль может передать нашему государству технологии оповещения о ракетах и дронах..