Також у Києві Коен зустрінеться з Дмитром Кулебою – главою МЗС України. Коен візьме участь в урочистому відновленні роботи ізраїльського посольства в Києві.

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Окрім того, у програмі візиту Коена – відвідини Бабиного Яру та Бучі.

Кулеба про візит Коена

Кулеба раніше зауважив, що чекає візит Коена. Глава МЗС України наголосив, що запланована відверта розмова за зачиненими дверима. Необхідно обговорити, як розвиватиметься співпраця між Україною та Ізраїлем.

Ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов,

– наголосив Кулеба.

Чи допомагає Ізраїль Україні У грудні 2022 року Володимир Зеленський наголосив, що Україна чекає допомоги від Ізраїлю. Український лідер закликав державу не балансувати між Росією та Україною у цій війні.

Станом на лютий 2023 року Олексій Резніков зауважив: досі Україна отримувала лише гуманітарну допомогу. Водночас це може змінитися. Ізраїль може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони.