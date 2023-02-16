Також у Києві Коен зустрінеться з Дмитром Кулебою – главою МЗС України. Коен візьме участь в урочистому відновленні роботи ізраїльського посольства в Києві.
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Окрім того, у програмі візиту Коена – відвідини Бабиного Яру та Бучі.
Кулеба про візит Коена
Ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов,
– наголосив Кулеба.
Станом на лютий 2023 року Олексій Резніков зауважив: досі Україна отримувала лише гуманітарну допомогу. Водночас це може змінитися. Ізраїль може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони.