Пропозиція до Ізраїлю від України – проста. Про це розповів мінстр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Ми чекаємо на візит мого колеги – міністра закордонних справ Ізраїлю, – який на моє запрошення прибуде до Києва,

– зазначив дипломат.

Відверта розмова, продовжив глава МЗС, триватиме за зачиненими дверима, у безпечному середовищі. Обговорюватимуть, як далі розвиватиметься співробітництво між країнами.

Немає умов, але є списки зброї

Кулеба наголосив, для Ізраїлю немає жодних конкретних вимог. Проте Україна надавала списки потрібної зброї, які були заточені під кожну країну, зважаючи на можливість та наявність. Списки передавати кожній країні, зокрема, й Ізраїлю. Міністр зазначив, що в України рівноправні з Ізраїлем відносини.

"Ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов", – підсумував Кулеба.

Ізраїль вивчає можливості

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання зброї Україні. За його словами, він розгляне це відповідно до ізраїльських інтересів.