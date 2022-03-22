В украинской столице политик планирует провести "важные переговоры о прекращении огня". Однако пока точной даты поездки премьер-министра Израиля нет.

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Однако разговоры об этом в израильском правительстве активизировались после призыва Владимира Зеленского организовать визит, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

"Ужас безопасности" из-за бомбежки

К слову, сотрудники службы безопасности Израиля считают такой визит "ужасом безопасности". Ведь Россия не прекращает бомбардировки украинских городов, в частности Киева.

Израильские официальные лица также говорят, что Нафтали Беннетт не поедет "для фотосессии". Политик посетит столицу лишь в случае близкого достижения мирного соглашения.

Таким образом премьер-министр намерен оказать помощь договоренностям дойти до завершения.

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