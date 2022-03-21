Соответствующую информацию Верховный Главнокомандующий ВСУ сообщил ночью 21 марта. Владимир Зеленский рассказал, что выступил в Кнессете – законодательном органе власти Израиля.
Важно Завершились 25-е сутки войны: Зеленский обратился к украинцам
Израиль работает над помощью в прекращении войны
Владимир Зеленский отметил, что в парламенте Израиля говорил от имени всех украинцев, говорил с израильским народом, который, уверен, понимает нас – как свободные люди – свободных людей.
Премьер-министр Израиля Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме,
– сказал президент.
Добавил, что это правильное место для того, чтобы найти мир, если это возможно.
Заметьте Вам с этим жить – выбор за вами, – Зеленский обратился к Израилю
Ночное обращение Зеленского за 20 марта – смотрите видео