В українській столиці політик планує провести "важливі перемовини щодо припинення вогню". Однак наразі точної дати поїздки прем'єр-міністра Ізраїлю немає.

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Однак розмови про це в ізраїльському уряді активізувалися після заклику Володимира Зеленського організувати візит, щоб продемонструвати підтримку України.

"Жах безпеки" через бомбардування

До слова, співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит "жахом безпеки". Адже Росія не припиняє бомбардування українських міст, зокрема Києва.

Ізраїльські офіційні особи також кажуть, що Нафталі Беннетт не поїде "для фотосесії". Політик відвідає столицю лише у випадку близького досягнення мирної угоди.

Таким чином прем'єр-міністра має намір надати допомогу домовленостям дійти до завершення.

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