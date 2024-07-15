Кайя Каллас известна тем, что является главной противницей Владимира Путина и сторонницей Украины. Ведь в СССР ее мать, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь в вагоне для перевозки скота.

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Что известно об отставке Каллас и ее правительства в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису в Кадриорге,

– сообщили журналисты.

Перед этим в понедельник, 15 июля, правительство во главе с Каей Каллас собралось на внеочередное заседание на котором премьер-министр и ее правительство подали в отставку.

Известно, что в должности премьера Эстонии Кая Каллас будет работать до вступления в новую должность. Она заявила, что надеется, что новое правительство сформируют быстро.

Кстати, Кая Каллас была премьер-министром Эстонии с января 2021 года.

Уже 28 июня 2024 года лидеры стран ЕС подтвердили, что она станет высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие 5 лет.

Кстати, на эту должность впервые в истории ЕС назначили кандидата из Восточной Европы.

Более того, "Радио Свобода" писало, что некоторые сомневались, удастся ли Каллас руководить дипломатическим корпусом ЕС из-за откровенного характера. Однако издание отмечало, что в последние месяцы она смягчила свой тон.