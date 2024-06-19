Об этом сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк отвечая на вопрос, какая позиция страны по отправке западных войск в Украину, в частности эстонских.

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"Мы готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", – заявила Аннели Кольк.

Она также отметила, что Эстония надеется на общую позицию НАТО или Европейского союза.

Эстония обсуждает это на официальном уровне

"Наши лидеры, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", – отметила Кольк.

Она напомнила, что Эстония сейчас обучала украинских инструкторов на своей земле.

К слову, 13 мая Breaking Defence писало, что правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину для выполнения тыловых задач.